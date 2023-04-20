НКРЕКП заслухає НЕК "Укренерго" через зірваний аукціон щодо експорту електроенергії до Словаччини
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг заслухає НЕК "Укренерго" через зірваний аукціон щодо експорту електроенергії до Словаччини. Про це пише УНН з посиланням на Міненерго.
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Повідомляється, що Національна комісія збереться на засідання щодо проведення позапланової перевірки НЕК "Укренерго" 26 квітня.
Як відомо, Україна поновила експорт електроенергії. Зокрема, міждержавні перетини Україна має з Молдовою, Польщею, Угорщиною, Румунією та Словаччиною. Аукціони з розподілу пропускної спроможності мають бути двосторонніми: за участі оператора системи передачі електроенергії України (НЕК "Укренерго") та країни - контрагента.
19 квітня словацький оператор системи передачі відмовився надавати доступ до свого міждержавного перетину з Україною.
Як зазначається, ймовірно, причиною такого рішення є проведення НЕК "Укренерго" аукціонів з розподілу пропускної спроможності на півгодини раніше за операторів системи передачі сусідніх країн, включаючи Словаччину. Це рішення не було погоджено зі словацьким оператором.
НЕРЕКП відправила 17 квітня до НЕК Укренерго запит щодо надання інформації стосовно здійснених організацією кроків, спрямованих на забезпечення проведення аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів за напрямком Україна – Словаччина.
Однак, станом на 20 квітня НЕК "Укренерго" не надала інформації у строк, встановлений Регулятором.
У зв’язку з цим на засіданні НКРЕКП 26 квітня буде розглянуто питання про проведення позапланової перевірки НЕК "Укренерго".
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