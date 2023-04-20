НКРЕКП заслухає НЕК "Укренерго" через зірваний аукціон щодо експорту електроенергії до Словаччини

ukru
12:29 • 63188 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 187763 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 147440 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 151456 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 231260 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 450289 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 344036 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 356503 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 313429 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 225268 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+12°
1.9 м/с
81 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 169780 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 141145 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 116331 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 103037 перегляди
До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 58564 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 187763 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 231260 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 480817 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 617434 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 643817 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 24146 перегляди
"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 34826 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 103037 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 141145 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 169780 перегляди
Актуальне
НКРЕКП заслухає НЕК "Укренерго" через зірваний аукціон щодо експорту електроенергії до Словаччини

НКРЕКП заслухає НЕК "Укренерго" через зірваний аукціон щодо експорту електроенергії до Словаччини

Київ • УНН

 • 691942 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг заслухає НЕК "Укренерго" через зірваний аукціон щодо експорту електроенергії до Словаччини. Про це пише УНН з посиланням на Міненерго.

Деталі

Повідомляється, що Національна комісія збереться на засідання щодо проведення позапланової перевірки НЕК "Укренерго" 26 квітня.

Як відомо, Україна поновила експорт електроенергії. Зокрема, міждержавні перетини Україна має з Молдовою, Польщею, Угорщиною, Румунією та Словаччиною. Аукціони з розподілу пропускної спроможності мають бути двосторонніми: за участі оператора системи передачі електроенергії України (НЕК "Укренерго") та країни - контрагента.

19 квітня словацький оператор системи передачі відмовився надавати доступ до свого міждержавного перетину з Україною.

Як зазначається, ймовірно, причиною такого рішення є проведення НЕК "Укренерго" аукціонів з розподілу пропускної спроможності на півгодини раніше за операторів системи передачі сусідніх країн, включаючи Словаччину. Це рішення не було погоджено зі словацьким оператором.

НЕРЕКП відправила 17 квітня до НЕК Укренерго запит щодо надання інформації стосовно здійснених організацією кроків, спрямованих на забезпечення проведення аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів за напрямком Україна – Словаччина.

Однак, станом на 20 квітня НЕК "Укренерго" не надала інформації у строк, встановлений Регулятором.
У зв’язку з цим на засіданні НКРЕКП 26 квітня буде розглянуто питання про проведення позапланової перевірки НЕК "Укренерго".

Нагадаємо

Україна відновлює експорт електроенергії до Словаччини.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Tesla
$248.65
Brent
$73.69
Bitcoin
$82,488.20
S&P 500
$5,517.50
Газ TTF
$40.35
Золото
$3,146.21
Ethereum
$1,818.34