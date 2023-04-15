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Україна відновлює експорт електроенергії до Словаччини

Україна відновлює експорт електроенергії до Словаччини

Київ • УНН

 • 732362 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Україна з понеділка, 17 квітня, може розпочати експорт електроенергії до Словаччини в обсязі 200 МВт щогодини. Про це інформує НЕК “Укренерго”, передає УНН.

Деталі

Відповідний аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів у напрямку Словаччини був проведений сьогодні на дату постачання 17 квітня.

На аукціоні було розподілено 100% доступної пропускної спроможності у цьому напрямку серед чотирьох учасників.

Експорт електроенергії з України відновився з 11 квітня і наразі триває у Польщу та Молдову та здійснюється виключно за умови першочергового забезпечення українських споживачів.

Доповнення

Напередодні в НЕК “Укренерго” повідомило, що виробництво електроенергії повністю забезпечує потребу споживачів. Здійснюється експорт електроенергії у Молдову та Польщу.

Українські Національні Новини

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