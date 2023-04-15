Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Словакию
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Украина с понедельника, 17 апреля, может начать экспорт электроэнергии в Словакию в объеме 200 МВт ежечасно. Об этом информирует НЭК “Укрэнерго”, передает УНН.
Детали
Соответствующий аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных сечений в направлении Словакии был проведен сегодня на дату поставки 17 апреля.
На аукционе было распределено 100% доступной пропускной способности в этом направлении среди четырех участников.
Экспорт электроэнергии из Украины возобновился с 11 апреля и сейчас продолжается в Польшу и Молдову и осуществляется исключительно при условии первоочередного обеспечения украинских потребителей.
Дополнение
Накануне в НЭК “Укрэнерго” сообщило, что производство электроэнергии полностью обеспечивает потребность потребителей. Осуществляется экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу.