Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Словакию

Детали

Соответствующий аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных сечений в направлении Словакии был проведен сегодня на дату поставки 17 апреля.

На аукционе было распределено 100% доступной пропускной способности в этом направлении среди четырех участников.

Экспорт электроэнергии из Украины возобновился с 11 апреля и сейчас продолжается в Польшу и Молдову и осуществляется исключительно при условии первоочередного обеспечения украинских потребителей.

Дополнение

Накануне в НЭК “Укрэнерго” сообщило, что производство электроэнергии полностью обеспечивает потребность потребителей. Осуществляется экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу.