НКРЭКУ заслушает НЭК "Укрэнерго" из-за сорванного аукциона по экспорту электроэнергии в Словакию

Детали

Сообщается, что Национальная комиссия соберется на заседание по проведению внеплановой проверки НЭК "Укрэнерго" 26 апреля.

Как известно, Украина возобновила экспорт электроэнергии. В частности, межгосударственные пересечения Украина имеет с Молдовой, Польшей, Венгрией, Румынией и Словакией. Аукционы по распределению пропускной способности должны быть двусторонними: с участием оператора системы передачи электроэнергии Украины (НЭК "Укрэнерго") и страны - контрагента.

19 апреля словацкий оператор системы передачи отказался предоставлять доступ к своему межгосударственному пересечению с Украиной.

Как отмечается, вероятно, причиной такого решения является проведение НЭК "Укрэнерго" аукционов по распределению пропускной способности на полчаса раньше операторов системы передачи соседних стран, включая Словакию. Это решение не было согласовано со словацким оператором.

НРЭКУ отправила 17 апреля в НЭК Укрэнерго запрос о предоставлении информации о предпринятых организацией шагах, направленных на обеспечение проведения аукционов по распределению пропускной способности межгосударственных сечений по направлению Украина – Словакия.

Однако, по состоянию на 20 апреля НЭК "Укрэнерго" не предоставила информации в срок, установленный Регулятором.

В связи с этим на заседании НКРЭКУ 26 апреля будет рассмотрен вопрос о проведении внеплановой проверки НЭК "Укрэнерго".

Напомним

Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Словакию.