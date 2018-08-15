НКРЕКП назвала максимальну ціну газу для споживачів у липні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У липні 2018 року максимальна ціна газу, за якою непобутові споживачі (не пільговики) купували газ, становила 12,5 тис. грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ), передає УНН з посиланням на данні НКРЕКП.
“НКРЕКП інформує, що максимальна ціна на природний газ (без урахування тарифів на транспортування та розподіл), яка склалась на ринку природного газу для споживачів, які не підпадають під дію Положення про покладення спеціальних обов’язків, у липні 2018 року становила — 12,5 тис. грн за 1 куб. м (з ПДВ)”, — повідомили у НКРЕКП.
Нагадаємо, “Нафтогазу України” у серпні довелося збільшити ціну пропозиції на закупівлю українського газу у приватних газодобувних компаній з 8 088 до 8 209 грн за тис. куб. м (без ПДВ).