НКРЭКУ назвала максимальную цену газа для потребителей в июле
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В июле 2018 года максимальная цена газа, по которой небытовые потребители (не льготники) покупали газ, составляла 12,5 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС), передает УНН со ссылкой на данные НКРЭКУ.
“НКРЭКУ информирует, что максимальная цена на природный газ (без учета тарифов на транспортировку и распределение), которая сложилась на рынке природного газа для потребителей, которые не подпадают под действие Положения о возложении специальных обязанностей, в июле 2018 года составила — 12 5 тыс. грн за 1 куб. м (с НДС)”, — сообщили в НКРЭКУ.
Напомним, “Нафтогаз Украины” в августе пришлось увеличить цену предложения на закупку украинского газа у частных газодобывающих компаний с 8 088 до 8 209 грн за тыс. куб. м (без НДС).