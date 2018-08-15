НКРЭКУ назвала максимальную цену газа для потребителей в июле

“НКРЭКУ информирует, что максимальная цена на природный газ (без учета тарифов на транспортировку и распределение), которая сложилась на рынке природного газа для потребителей, которые не подпадают под действие Положения о возложении специальных обязанностей, в июле 2018 года составила — 12 5 тыс. грн за 1 куб. м (с НДС)”, — сообщили в НКРЭКУ.

Напомним, “Нафтогаз Украины” в августе пришлось увеличить цену предложения на закупку украинского газа у частных газодобывающих компаний с 8 088 до 8 209 грн за тыс. куб. м (без НДС).