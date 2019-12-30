Низка будинкiв i двi школи лишилися без тепла у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 грудня. УНН. Низка будинкiв i двi школи лишилися без тепла сьогоднi, 30 грудня, у Кропивницькому. Про це поiнформували в Єдинiй диспетчерськiй службi Кропивницького, повідомляє кореспондент УНН.
Через порив тепломережi без теплопостачання лишилися будинки по вулицi Добровольського 15, 18, 20, 24, 26; Короленка, 33, 40, 42; Леваневського 1-А, 1-Б, школа №25, школа-iнтернат.
Наразi ведуться ремонтнi роботи.
Нагадаємо, раніше у Лисичанську на Луганщині без тепла залишалися 110 житлових будинків, садочки та лікарні.