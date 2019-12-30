Ряд домов i две школы остались без тепла в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 декабря. УНН. Ряд домов и две школы остались без тепла сегодня, 30 декабря, в Кропивницком. Об этом проинформировали в Единой диспетчерской службе Кропивницкого, сообщает корреспондент УНН.
Из-за порыва теплосети без теплоснабжения остались дома по улице Добровольского 15, 18, 20, 24, 26; Короленко, 33, 40, 42; Леваневского 1-А, 1-Б, школа №25, школа-интернат.
На данный момент ведутся ремонтные работы.
Напомним, ранее в Лисичанске Луганской области без тепла оставались 110 жилых домов, садики и больницы.