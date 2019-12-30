Ряд домов i две школы остались без тепла в Кропивницком

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 декабря. УНН. Ряд домов и две школы остались без тепла сегодня, 30 декабря, в Кропивницком. Об этом проинформировали в Единой диспетчерской службе Кропивницкого, сообщает корреспондент УНН.