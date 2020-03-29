Незадовільна якість: Нідерланди відкликають 600 тис. китайських медичних масок зі своїх лікарень
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Велика частина медичних масок, які нідерландський уряд імпортував з КНР, є неякісними. У той момент, коли маски вже були розподілені по лікарнях, Міністерство охорони здоров'я Нідерландів оголосило про відкликання товару, передає УНН із посиланням на NOS.
"Оголошення стосується майже половини партії з 1,3 мільйона масок FFP2 - 600 тисяч штук. Медичні працівники використовують маски при лікуванні критично хворих пацієнтів з COVID-19. Неякісні маски піддають ризику лікарів і медсестер", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що маски були відкликані, оскільки вони не відповідають вимогам безпеки. Вони погано прилягають до обличчя або мають мембрани, які не функціонують належним чином, дуже тонкі фільтри, які повинні затримувати вірусні частинки.
Як повідомлялося в УНН, раніше Іспанія повернула Китаю неякісні тести на коронавірус, такі ж, які закуповувала раніше і Україна.