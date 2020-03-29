Неудовлетворительное качество: Нидерланды отзывают 600 тыс. китайских медмасок из своих больниц

КИЕВ. 29 марта. УНН. Большая часть медицинских масок, которые голландское правительство импортировало из Китая, является некачественными. В то время как маски уже были распределены по больницам, Министерство здравоохранения Нидерландов объявило отзыв, передаёт УНН со ссылкой на NOS.