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Парламент Німеччини ухвалив заборону пластикових пакетів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Німецькі супермаркети з 2022 року не пропонуватимуть покупцям пластикові пакети. Відповідну заборону німецький Бундестаг ухвалив на засіданні у четвер, 26 листопада, повідомляє DW, передає УНН. Уряд Німеччини підготував відповідний законопроєкт у листопаді минулого року. 

Після перехідного періоду, який за наполяганням роздрібної торгівлі збільшили з шести до 12 місяців, пластикові пакети з товщиною стінок від 15-ти до 50 мікрометрів будуть заборонені. Як правило, саме такі пакети пропонують на касах у крамницях. Не підпадають під заборону сумки для багаторазового використання, а також тонкі пластикові кульки, які використовують у відділах для продажу овочів та фруктів.

“Пластиковий пакет є втіленням нераціонального використання ресурсів”, — заявила міністерка охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки ФРН Свенья Шульце, яка ініціювала відповідний законопроєкт. За її словами, хорошими альтернативами пластиковим пакетам є корзини для покупок, матерчаті сумки, які можна прати, а також судки багаторазового використання для купівлі свіжих м’ясних та молочних виробів.

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В організації із захисту довкілля WWF вважають, що ця заборона має радше символічний характер, адже в Німеччині лише один відсоток споживання синтетичних матеріалів припадає на пластикові пакети.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року, у Львові вирішили обмежити комерційне використання одноразових поліетиленових пакетів в магазинах та супермаркетах.

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