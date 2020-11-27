Парламент Германии принял запрет пластиковых пакетов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Немецкие супермаркеты с 2022 не будут предлагать покупателям пластиковые пакеты. Соответствующий запрет немецкий Бундестаг принял на заседании в четверг, 26 ноября, сообщает DW, передает УНН. Правительство Германии подготовило соответствующий законопроект в ноябре прошлого года.
После переходного периода, который по настоянию розничной торговли увеличили с шести до 12 месяцев, пластиковые пакеты с толщиной стенок от 15 до 50 микрометров будут запрещены. Как правило, именно такие пакеты предлагают на кассах в магазинах. Не подпадают под запрет сумки для многократного использования, а также тонкие пластиковые шарики, которые используются в отделах для продажи овощей и фруктов.
“Пластиковый пакет является воплощением нерационального использования ресурсов”, — заявила Министерка охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце, которая инициировала соответствующий законопроект. По ее словам, хорошими альтернативами пластиковым пакетам является корзины для покупок, матерчатые сумки, которые можно стирать, а также судки многоразового использования для покупки свежих мясных и молочных изделий.
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В организации по защите окружающей среды WWF считают, что этот запрет имеет скорее символический характер, ведь в Германии только один процент потребления синтетических материалов приходится на пластиковые пакеты.
Напомним, в ноябре 2018 года, во Львове решили ограничить коммерческое использование одноразовых полиэтиленовых пакетов в магазинах и супермаркетах.