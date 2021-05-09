Німецькі ЗМІ назвали "мертвими" спроби Берліна та Москви домовитися про російську вакцину від COVID-19

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Видання охарактеризувало угоду як “по суті мертву”.

Переговори щодо поставок “Супутник V” в Німеччину затягуються все більше, розповіли джерела видання. Росія не зможе поставити вакцину в червні-липні через брак сировини, повідомили вони. “Ще одна перешкода: якби росіяни взагалі могли доставити вакцину Sputnik V в Німеччину влітку, це повинно було б статися за рахунок запланованих поставок в Індію. Їх потрібно було б скоротити”, — пише видання. В урядових колах Німеччини вважають, що це неможливо, “з огляду на ситуацію в Індії”.

Крім того, видання повідомляє, що вимоги до процесу узгодження європейським регулятором застосування “Супутника” на території ЄС набагато вище, ніж “очікували в Москві”.

Довідка

Згідно даним Інститут Роберта Коха — у Німеччині 3 520 329 випадків захворювання, 84 775 осіб загинули.

За даними ВООЗ — у ФРН 3 507 673 випадки інфекції, жертвами стали 84 648 осіб.