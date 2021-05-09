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Немецкие СМИ назвали "мертвыми" попытки Берлина и Москвы договориться о российской вакцине от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 16129 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Россия не сможет поставить в июне—июле 2021 года в Германию свою вакцину “Спутник V”, а после этого срока надобность в ней отпадет из-за расширения поставок других вакцин. Об этом со ссылкой на участников переговорного процесса сообщает немецкое издание Bild, передает УНН.

Детали

Издание охарактеризовало сделку как “в сущности мертвую”.

Переговоры по поставкам “Спутник V” в Германию затягиваются все больше, рассказали источники издания. Россия не сможет поставить вакцину в июне—июле из-за нехватки сырья, сообщили они. “Еще одно препятствие: если бы русские вообще могли доставить вакцину Sputnik V в Германию летом, это должно было бы произойти за счет запланированных поставок в Индию. Их нужно было бы сократить”, — пишет издание. В правительственных кругах Германии считают, что это невозможно, “учитывая ситуацию в Индии”.

Кроме того, издание сообщает, что требования к процессу согласования европейским регулятором применения “Спутника” на территории ЕС гораздо выше, чем “ожидали в Москве”.

Справка

Согласно данным Институт Роберта Коха — в Германии 3 520 329 случаев заболевания, 84 775 человек погибли.

По данным ВОЗ — в ФРГ 3 507 673 случая инфекции, жертвами стали 84 648 человек.

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