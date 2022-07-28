У Німеччині несподівано зросла інфлація через посилення газової кризи

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Споживчі ціни, узгоджені для порівняння з даними про інфляцію в інших країнах Європейського Союзу (HICP), зросли на 8,5% за рік.

Перші показники інфляції в липні мають бути опубліковані в сьогодні. Зростання споживчих цін у 19 країнах єврозони в червні становило рекордні 8,6% у річному обчисленні через зростання цін на енергоносії та продукти харчування.

Ціни на енергоносії в липні зросли на 35,7% у порівнянні з липнем минулого року, і це, і ціни на продукти харчування сприяли загальній високій інфляції.

Уряд Німеччини планує запровадити податок на всіх споживачів газу з жовтня, щоб постачальники могли передати стрімкі ціни на імпорт газу, викликані дефіцитом поставок з Росії.

Нагадаємо

У ФРН та Австрії отримують лише 40-50% узгоджених обсягів газу після підключення "Північного потоку".