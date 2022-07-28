В Германии неожиданно выросла инфлация из-за усиления газового кризиса
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Инфляция в Германии неожиданно выросла в июле из-за кризиса энергоснабжения, поскольку дальнейшее сокращение потоков газа из России вызвало обеспокоенность по поводу еще больших счетов за электроэнергию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.
Детали
Потребительские цены, согласованные по сравнению с данными об инфляции в других странах Европейского Союза (HICP), выросли на 8,5% за год.
Первые показатели инфляции в июле должны быть опубликованы сегодня. Рост потребительских цен в 19 странах еврозоны в июне составил рекордные 8,6% в годовом исчислении из-за роста цен на энергоносители и продукты питания.
Цены на энергоносители в июле выросли на 35,7% по сравнению с июлем прошлого года, и это и цены на продукты питания способствовали общей высокой инфляции.
Правительство Германии планирует ввести налог на всех потребителей газа с октября, чтобы поставщики могли передать стремительные цены на импорт газа, вызванные дефицитом поставок из России.
Напомним
В ФРГ и Австрии получают только 40-50% согласованных объемов газа после подключения "Северного потока".