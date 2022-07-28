В Германии неожиданно выросла инфлация из-за усиления газового кризиса

Детали

Потребительские цены, согласованные по сравнению с данными об инфляции в других странах Европейского Союза (HICP), выросли на 8,5% за год.

Первые показатели инфляции в июле должны быть опубликованы сегодня. Рост потребительских цен в 19 странах еврозоны в июне составил рекордные 8,6% в годовом исчислении из-за роста цен на энергоносители и продукты питания.

Цены на энергоносители в июле выросли на 35,7% по сравнению с июлем прошлого года, и это и цены на продукты питания способствовали общей высокой инфляции.

Правительство Германии планирует ввести налог на всех потребителей газа с октября, чтобы поставщики могли передать стремительные цены на импорт газа, вызванные дефицитом поставок из России.

Напомним

В ФРГ и Австрии получают только 40-50% согласованных объемов газа после подключения "Северного потока".