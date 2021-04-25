Німеччина закриває в'їзд з Індії через COVID-19

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Щоб запобігти поширенню мутації вірусу в Німеччині, в'їзд з країни Південної Азії дозволений тільки в декількох строго обмежених виняткових випадках, починаючи з понеділка.

Є винятки, наприклад, для німців і іноземців з правом проживання в Федеративній Республіці. Однак вони також повинні показати негативний результат тесту на корону перед в'їздом в країну і відправитися на карантин на 14 днів після прибуття.

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"Щоб не наражати на небезпеку нашу кампанію вакцинації, поїздки в Індію повинні бути істотно обмежені", - сказав федеральний міністр охорони здоров'я Єнс Спан (ХДС) газетам медіа-групи Funke. Ще не вирішено, чи буде припинено авіасполучення з Індією.

Додамо

В Індії, де був виявлений "подвійний мутант", влада повідомила про 2624 випадки смерті протягом 24 годин в суботу, що, на думку влади, є новим максимумом. Крім того, кількість нових випадків інфікування зросла до нового світового максимуму - 346 786 випадків. У багатьох випадках було неможливо забезпечити киснем людей , які страждають захворюванням легенів Covid-19. Уряд використав військово-повітряні сили і поїзди для роздачі кисневих балонів.