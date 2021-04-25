Германия закрывает въезд из Индии из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Из-за мутации вируса и быстро растущего числа инфекций въезд из Индии разрешен только в исключительных случаях. С понедельника страна будет считаться зоной, зараженной вирусом, передает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Чтобы предотвратить распространение мутации вируса в Германии, въезд из страны Южной Азии разрешен только в нескольких строго ограниченных исключительных случаях, начиная с понедельника.
Есть исключения, например, для немцев и иностранцев с правом проживания в Федеративной Республике. Однако они также должны показать отрицательный результат теста на корону перед въездом в страну и отправиться на карантин на 14 дней после прибытия.
Цитата
“Чтобы не подвергать опасности нашу кампанию вакцинации, поездки в Индию должны быть существенно ограничены”, — сказал федеральный министр здравоохранения Йенс Спан (ХДС) газетам медиа-группы Funke. Пока не решено, будет ли прекращено авиасообщение с Индией.
Добавим
В Индии, где был обнаружен “двойной мутант”, власти сообщили о 2624 случаях смерти в течение 24 часов в субботу, что, по мнению властей, является новым максимумом. Кроме того, число новых случаев инфицирования выросло до нового мирового максимума — 346 786 случаев. Во многих случаях было невозможно обеспечить кислородом людей, страдающих заболеванием легких Covid-19. Правительство использовало военно-воздушные силы и поезда для раздачи кислородных баллонов.