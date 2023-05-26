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Німеччина захищатиме кожний сантиметр території НАТО - Шольц

Німеччина захищатиме кожний сантиметр території НАТО - Шольц

Київ • УНН

 • 526825 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Під час візиту до Естонії канцлер Олаф Шольц підтвердив прихильність Німеччини до захисту балтійських союзників по НАТО Естонії, Латвії та Литви у разі нападу, пише dpa, передає УНН.

Деталі

Водночас Шольц у п'ятницю залишив відкритим питання про те, скільки саме німецьких солдатів буде дислоковано у Литві. Німеччина пообіцяла розгорнути бригаду від 3000 до 5000 військовослужбовців для захисту країни.

Бригада, як і раніше, базується в Німеччині, і в країні є лише один командний пункт, укомплектований приблизно 20 солдатами.

"Ситуація з безпекою тут, у країнах Балтії, на східному фланзі НАТО, залишається делікатною", - сказав канцлер на зустрічі з лідерами трьох балтійських країн. "Ще раз скажу прямо: ми готові захищати від нападів кожен квадратний сантиметр території НАТО".

"Ми послідовно пов'язуємо Бундесвер з обороною Центральної та Північно-Східної Європи", - сказав Шольц.

Канцлер Німеччини припустила, що покращення інфраструктури незабаром дозволить Німеччині дуже швидко перекинути війська до Литви. Він також наголосив, що найближчими тижнями до Литви для навчань знову будуть відправлені частини німецької бойової бригади.

Додамо

41-а танкова бригада Бундесверу була призначена для захисту Литви з осені 2022 року, але перемістила до країни лише невеликий командний пункт для нагляду за зброєю та технікою.

У разі напруженості або кризи Бундесвер повинен мати можливість негайно перекинути солдатів, що залишилися, протягом десяти днів.

Крім того, нині у Литві знаходяться ще 760 німецьких солдатів, відряджених до бойової групи НАТО на чолі з Бундесвером.

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