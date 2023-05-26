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Германия будет защищать каждый сантиметр территории НАТО - Шольц

Германия будет защищать каждый сантиметр территории НАТО - Шольц

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 мая. УНН. Во время визита в Эстонию канцлер Олаф Шольц подтвердил приверженность Германии к защите балтийских союзников по НАТО Эстонии, Латвии и Литвы в случае нападения, пишет dpa, передает УНН.

Детали

В то же время Шольц в пятницу оставил открытым вопрос о том, сколько именно немецких солдат будет дислоцировано в Литве. Германия пообещала развернуть бригаду от 3000 до 5000 военнослужащих для защиты страны.

Бригада по-прежнему базируется в Германии, и в стране есть только один командный пункт, укомплектованный примерно 20 солдатами.

"Ситуация с безопасностью здесь, в странах Балтии, на восточном фланге НАТО, остается деликатной", - сказал канцлер на встрече с лидерами трех балтийских стран. "Еще раз скажу прямо: мы готовы защищать от нападений каждый квадратный сантиметр территории НАТО".

"Мы последовательно связываем Бундесвер с обороной Центральной и Северо-Восточной Европы", - сказал Шольц.

Канцлер Германии предположила, что улучшение инфраструктуры вскоре позволит Германии очень быстро перебросить войска в Литву. Он также отметил, что в ближайшие недели в Литву для учений снова будут отправлены части немецкой боевой бригады.

Добавим

41-я танковая бригада Бундесвера была предназначена для защиты Литвы с осени 2022 года, но переместила в страну лишь небольшой командный пункт для надзора за оружием и техникой.

В случае напряженности или кризиса Бундесвер должен иметь возможность немедленно перебросить оставшихся солдат в течение десяти дней.

Кроме того, в настоящее время в Литве находятся еще 760 немецких солдат, командированных в боевую группу НАТО во главе с Бундесвером.

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