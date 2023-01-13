Німеччина з 2 лютого скасує правила носіння масок в поїздах далекого прямування

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Рішення було прийнято після закликів деяких політичних лідерів відмовитися від мандата. На початку жовтня Німеччина скасувала правила, які вимагають від пасажирів авіаліній носити маски на борту рейсів.

Ряд земель Німеччини також запровадили вимоги щодо використання масок на борту регіональних поїздів та у місцевому громадському транспорті, три з них вже відмовилися від цієї вимоги, а ще шість планують зробити це на початок наступного місяця.

Deutsche Bahn, національна залізнична служба Німеччини, закликала уряд скасувати вимогу про носіння масок, стверджуючи, що маски мають бути добровільними у поїздах.

Після 2 лютого федеральні вимоги до масок у Німеччині будуть застосовуватися тільки до клінік, будинків для людей похилого віку, медичних кабінетів та інших медичних закладів.