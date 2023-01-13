Германия со 2 февраля отменит правила ношения масок в поездах дальнего следования
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Со 2 февраля Германия отменит требования к маскам для пассажиров поездов дальнего следования, заявил в пятницу министр здравоохранения Карл Лаутербах, информирует dpa, пишет УНН.
Детали
Решение было принято после призывов некоторых политических лидеров отказаться от мандата. В начале октября Германия отменила правила, которые требуют от пассажиров авиалиний носить маски на борту рейсов.
Ряд земель Германии также ввели требования по использованию масок на борту региональных поездов и в местном общественном транспорте, три из них уже отказались от этого требования, а еще шесть планируют сделать это к началу следующего месяца.
Deutsche Bahn, национальная железнодорожная служба Германии, призвала правительство отменить требование о ношении масок, утверждая, что маски должны быть добровольными в поездах.
После 2 февраля федеральные требования к маскам в Германии будут применяться только к клиникам, домам престарелых, медицинским кабинетам и другим медицинским учреждениям.