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Німеччина вперше ухвалила Національну стратегію безпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Уряд ФРН вперше ухвалив Стратегію національної безпеки Німеччини. Вона є базовим документом і потребує подальшої роботи. Загальна концепція документа полягає у зміцненні безпеки в площині "оборони", "стійкості" і "сталості", передає УНН з посиланням на німецьке ZDF.

Німеччина вперше ухвалила Національну стратегію безпеки

Деталі

Після багатомісячних переговорів Федеральний уряд у середу вперше представив Стратегію національної безпеки Німеччини. Уряд схвалив 76-сторінковий документ вранці. Після цього канцлер Олаф Шольц (СДПН) та четверо його міністрів представили результат на пресконференції.

Стратегія національної безпеки визначає низку головних викликів для Німеччини:

  • Національна оборона і оборона Альянсу
  • Цивільна оборона і цивільний захист
  • врегулювання міжнародних криз і політика розвитку
  • Захист від іноземного впливу і шпигунства
  • захист технологій і критичної інфраструктури
  • кібернетична та космічна безпека
  • сировинна та енергетична безпека
  • Боротьба з кліматичною кризою та пандеміями
  • продовольча безпека

Вона є базовим документом, тому згадані в ній заходи є здебільшого деклараціями про наміри, які потребують подальшої роботи. Додаткові кошти на реалізацію цих проектів безпосередньо не передбачені. Зазначається, що метою федерального уряду є зміцнення безпеки за трьома основними вимірами: "оборона", "стійкість" і "сталість".

"Обороноздатність": тут у документі йдеться передусім про досягнення двовідсоткового показника, тобто дотримання обіцянки перед НАТО витрачати на оборону щонайменше два відсотки від валового внутрішнього продукту. Поки що Німеччина не досягла цієї мети. 

"Стійкість": Основна увага тут зосереджена на кращому захисті критично важливої інфраструктури. Це від лікарень до систем електро- і водопостачання, автомобільного і залізничного транспорту. 

"Сталий розвиток": Ця сфера є недостатньо розвиненою порівняно з іншими. Згадується Закон про адаптацію до зміни клімату та перегляд національної стратегії біорізноманіття і пов'язаних з нею міжнародних угод. Стратегія зобов'язує Німеччину виступати за "обов'язковість норм міжнародного права у боротьбі з пандеміями".

Ухвалення Стратегії національної безпеки не є завершенням процесу. До кінця цього року має бути розроблена окрема стратегія щодо Китаю. Що стосується росії та України, то, з одного боку, вже багато сказано, а з іншого - ситуація настільки динамічна, що навряд чи можна зазирнути далеко в майбутнє, зазначає німецьке видання.

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