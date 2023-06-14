Германия впервые приняла Национальную стратегию безопасности

Детали

После многомесячных переговоров Федеральное правительство в среду впервые представило Стратегию национальной безопасности Германии. Правительство одобрило 76-страничный документ утром. После этого канцлер Олаф Шольц (СДПГ) и четверо его министров представили результат на пресс-конференции.

Стратегия национальной безопасности определяет ряд главных вызовов для Германии:



Национальная оборона и оборона Альянса



Гражданская оборона и гражданская защита



урегулирование международных кризисов и политика развития



Защита от иностранного влияния и шпионажа



защита технологий и критической инфраструктуры



кибернетическая и космическая безопасность



сырьевая и энергетическая безопасность



Борьба с климатическим кризисом и пандемиями



продовольственная безопасность



Она является базовым документом, поэтому упомянутые в ней меры являются в основном декларациями о намерениях, требующих дальнейшей работы. Дополнительные средства на реализацию этих проектов непосредственно не предусмотрены. Отмечается, что целью федерального правительства является укрепление безопасности по трем основным измерениям: "оборона", "устойчивость" и "постоянство".

"Обороноспособность": здесь в документе речь идет прежде всего о достижении двухпроцентного показателя, то есть соблюдении обещания перед НАТО тратить на оборону не менее двух процентов от валового внутреннего продукта. Пока Германия не достигла этой цели.

"Устойчивость": Основное внимание здесь сосредоточено на лучшей защите критически важной инфраструктуры. Это от больниц до систем электро- и водоснабжения, автомобильного и железнодорожного транспорта.

"Устойчивое развитие": Эта сфера недостаточно развита по сравнению с другими. Упоминается Закон об адаптации к изменению климата и пересмотре национальной стратегии биоразнообразия и связанных с ней международных соглашений. Стратегия обязывает Германию выступать за "обязательность норм международного права в борьбе с пандемиями".

Принятие Стратегии национальной безопасности не является завершением процесса. До конца этого года должна быть разработана отдельная стратегия в отношении Китая. Что касается россии и Украины, то, с одной стороны, уже много сказано, а с другой - ситуация настолько динамична, что вряд ли можно заглянуть далеко в будущее, отмечает немецкое издание.

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