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Німеччина виводить з Іраку частину військ через коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Бундесвер почав виводити частину свого контингенту з Іраку через новий коронавірус. Про це повідомило оперативне командування німецьких збройних сил, передає УНН з посиланням на DW.

Перші військовослужбовці вже прилетіли назад до Німеччини. Йдеться про солдатів, чия присутність на місці не є "абсолютно обов'язковою". Водночас точна кількість виведених військових не називається.

Раніше, 16 березня, американський генерал-лейтенант Пет Уайт, командувач операцією Inherent Resolve ( "Непохитна рішучість") проти терористів з "Ісламської держави", призупинив навчання місцевих військових в Іраку до 11 травня. "Німеччина залишиться в Іраку зі скороченим контингентом до подальшого повідомлення", - пояснили у пресслужбі Бундесверу.

Бундестаг 25 березня ухвалив рішення про продовження участі Бундесверу в міжнародній антитерористичній місії в Іраку та скорегував мандат.

Відповідно до рішення, німецькі літаки Tornado, які розміщені в Йорданії, припиняють розвідувальні польоти над Іраком після 31 березня. У той же час Німеччина продовжить здійснювати повітряну дозаправку літаків коаліції.

У міжнародній операції проти терористів "ІД" задіяні 415 солдатів Бундесверу. В Іраку перебували близько 120 німецьких військових. Більша частина з них займалася підготовкою місцевих сил безпеки для боротьби з терористами.

Майже 30 солдатів були розквартировані на військовій базі в Таджі на півночі від Багдада, кілька військових знаходилися безпосередньо в столиці Іраку, а близько 90 осіб - у відносно спокійних курдських провінціях на півночі Іраку.

Бундесвер задіє до 15 тисяч військових для підтримки федеральних земель і комун.

Нагадаємо, у Німеччині вже близько 400 смертей і понад 52 тисячі хворих COVID-19.

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