Германия выводит из Ирака часть войск из-за коронавируса

Первые военнослужащие уже прилетели обратно в Германию. Речь идет о солдатах, чье присутствие на месте не является "абсолютно обязательным". В то же время точное количество выведенных военных не называется.

Ранее, 16 марта, американский генерал-лейтенант Пэт Уайт, командующий операцией Inherent Resolve ("Несокрушимая решительность") против террористов из "Исламского государства", приостановил обучение местных военных в Ираке до 11 мая. "Германия останется в Ираке с сокращенным контингентом до дальнейшего уведомления", - пояснили в пресс-службе Бундесвера.

Бундестаг 25 марта принял решение о продолжении участия бундесвера в международной антитеррористической миссии в Ираке и скорректировал мандат.

Согласно решению, немецкие самолеты Tornado, расположенных в Иордании, прекращают разведывательные полеты над Ираком после 31 марта. В то же время Германия продолжит осуществлять воздушную дозаправку самолетов коалиции.

В международной операции против террористов "ИГ" задействованы 415 солдат Бундесвера. В Ираке находились около 120 немцев. Большая часть из них занималась подготовкой местных сил безопасности для борьбы с террористами.

Почти 30 солдат были расквартированы на военной базе в Таджи к северу от Багдада, несколько военных находились непосредственно в столице Ирака, а около 90 человек - в относительно спокойных курдских провинциях на севере Ирака.

Бундесвер задействует до 15000 военных для поддержки федеральных земель и коммун.

Напомним, в Германии уже около 400 смертей и более 52 тысячи больных COVID-19.