Німеччина вивчає кілька сотень свідчень воєнних злочинів рф в Україні

Деталі

Відомство у кримінальних справах використовує матеріали секретних служб. Наприклад, спецслужба записала переговори російських солдатів, в яких повідомлялося про звірства щодо мирного населення.

Мета розслідувань - виявити причетних, підтвердити їх дії за допомогою розслідувань та притягнути їх до відповідальності.

Відомство вивчає всі сліди, шукає інформаторів, збирає докази.

Нагадаємо

Зібрана незалежною міжнародною комісією ООН в Україні інформація, за умови подальшого підтвердження, справді може підтвердити думку про порушення міжнародного права, які можуть досягти статусу воєнних злочинів.