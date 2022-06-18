Німеччина вивчає кілька сотень свідчень воєнних злочинів рф в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Федеральне відомство у кримінальних справах Німеччини спільно з Федеральною розвідувальною службою Німеччини має кілька сотень свідчень військових злочинів російських окупантів в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
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Відомство у кримінальних справах використовує матеріали секретних служб. Наприклад, спецслужба записала переговори російських солдатів, в яких повідомлялося про звірства щодо мирного населення.
Мета розслідувань - виявити причетних, підтвердити їх дії за допомогою розслідувань та притягнути їх до відповідальності.
Відомство вивчає всі сліди, шукає інформаторів, збирає докази.
Нагадаємо
Зібрана незалежною міжнародною комісією ООН в Україні інформація, за умови подальшого підтвердження, справді може підтвердити думку про порушення міжнародного права, які можуть досягти статусу воєнних злочинів.