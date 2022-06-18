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Германия изучает несколько сотен свидетельств военных преступлений рф в Украине

Германия изучает несколько сотен свидетельств военных преступлений рф в Украине

Киев • УНН

 • 102124 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Федеральное ведомство по уголовным делам Германии совместно с Федеральной разведывательной службой Германии имеет несколько сотен свидетельств военных преступлений российских оккупантов в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

Ведомство по уголовным делам использует материалы секретных служб. К примеру, спецслужба записала переговоры российских солдат, в которых сообщалось о зверствах относительно мирного населения.

Цель расследований – выявить причастных, подтвердить их действия с помощью расследований и привлечь их к ответственности.

Ведомство изучает все следы, ищет осведомителей, собирает доказательства.

Напомним 

Собранная независимой международной комиссией ООН в Украине информация, при дальнейшем подтверждении, действительно может подтвердить мнение о нарушении международного права, которые могут достичь статуса военных преступлений.

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