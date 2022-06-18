Германия изучает несколько сотен свидетельств военных преступлений рф в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Федеральное ведомство по уголовным делам Германии совместно с Федеральной разведывательной службой Германии имеет несколько сотен свидетельств военных преступлений российских оккупантов в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Детали
Ведомство по уголовным делам использует материалы секретных служб. К примеру, спецслужба записала переговоры российских солдат, в которых сообщалось о зверствах относительно мирного населения.
Цель расследований – выявить причастных, подтвердить их действия с помощью расследований и привлечь их к ответственности.
Ведомство изучает все следы, ищет осведомителей, собирает доказательства.
Напомним
Собранная независимой международной комиссией ООН в Украине информация, при дальнейшем подтверждении, действительно может подтвердить мнение о нарушении международного права, которые могут достичь статуса военных преступлений.