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Німеччина призначила уповноваженого з транзиту газу Україною

Німеччина призначила уповноваженого з транзиту газу Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Німецький уряд у середу, 18 серпня, призначив уповноваженим з питань транзиту газу Україною Ґеорґа Вальдерзее. Про це повідомило міністерство економіки і енергетики ФРН, передає УНН із посиланням на DW. Цим призначенням німецький уряд виконує зобов’язання за угодою з США щодо врегулювання суперечки навколо російського газопроводу “Північний потік-2”.

Новий-старий уповноважений з транзиту газу Україною Ґеорґ Вальдерзее

Ґеорґ Вальдерзее вже виконував обов’язки уповноваженого уряду ФРН з питань транзиту газу Україною у 2019 році, коли відбувалися переговори щодо продовження контракту про транзит.

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Спеціальний уповноважений повинен буде діяти як посередник та консультант як для обох сторін, так і стосовно Єврокомісії, США та третіх держав, аби досягнути продовження контракту на транзит газу, що відповідатиме інтересам усіх сторін. До його завдань належатиме, зокрема, вироблення компромісу. Посада уповноваженого створена в структурі міністерства економіки та енергетики, однак він працюватиме у тісній співпраці з міністерством закордонних справ.

Позиція ФРН

У повідомленні міністерства зазначається, що німецький уряд докладатиме зусиль задля “продовженням угоди про транзит газу між Україною та Росією на термін до десяти років”, аби забезпечити транзит після закінчення чинного контракту, що спливає наприкінці 2024 року.

Угода щодо “Північного потоку-2”

У липні США та Німеччина досягли угоди про врегулювання суперечки щодо будівництва газопроводу “Північний потік-2”. Домовленістю передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів запровадити санкції для учасників проєкту Nord Stream 2, проте можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія використовуватиме газопровід як інструмент енергетичного тиску. Американська влада разом з тим залишила за собою право вживати заходів у разі “використання Росією енергетики як геополітичної зброї в Європі” і агресії відносно України, заявили у Держдепартаменті.

В угоді також йдеться про намір зберегти транзит газу Україною. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу Україною, який спливає наприкінці 2024 року.

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