Германия назначила уполномоченного по транзиту газа через Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Немецкое правительство в среду, 18 августа, назначил уполномоченным по вопросам транзита газа через Украину Георга Вальдерзее. Об этом сообщило министерство экономики и энергетики ФРГ, передает УНН со ссылкой на DW. Этим назначением немецкое правительство выполняет обязательства по соглашению с США по урегулированию спора вокруг российского газопровода "Северный поток-2".
Новый-старый уполномоченный по транзиту газа Украине Георг Вальдерзее
Георг Вальдерзее уже исполнял обязанности уполномоченного правительства ФРГ по вопросам транзита газа Украиной в 2019 году, когда проходили переговоры по продлению контракта о транзите.
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Специальный уполномоченный должен будет действовать как посредник и консультант как для обеих сторон, так и по Еврокомиссии, США и третьих государств, чтобы достичь продления контракта на транзит газа, который будет отвечать интересам всех сторон. В его задачи будет входить, в частности, выработки компромисса. Должность уполномоченного создана в структуре министерства экономики и энергетики, однако он будет работать в тесном сотрудничестве с министерством иностранных дел.
Позиция ФРГ
В сообщении министерства отмечается, что немецкое правительство будет прилагать усилия для "продолжением соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на срок до десяти лет", чтобы обеспечить транзит по окончании действующего контракта истекает в конце 2024 года.
Соглашение по "Северному потоку-2"
В июле США и Германия достигли соглашения об урегулировании спора по строительству газопровода "Северный поток-2". Договоренностью предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае "использования Россией энергетики как геополитической оружия в Европе" и агрессии в отношении Украины, заявили в Госдепартаменте.
В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа Украиной, истекает в конце 2024 года.