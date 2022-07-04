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Німеччина прийняла вже понад 850 тисяч українських біженців

Німеччина прийняла вже понад 850 тисяч українських біженців

Київ • УНН

 • 96416 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. На тлі закидів, що у ФРН краще приймають біженців з України, ніж із Сирії, міністерка внутрішніх справ країни зазначила, що Німеччина дійсно вдосконалила процедуру в порівнянні з 2015 роком. Наразі Німеччина прийняла вже понад 850 тисяч українських біженців. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Деталі

Німеччина від початку війни Росії проти України вже прийняла понад 850 тисяч українських біженців - переважно жінок і дітей. Про це повідомила міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер.

На тлі критики, що ФРН краще приймає біженців з Європи, ніж тих, хто тікав від війни на Близькому Сході, Фезер зазначила, що у країні дійсно вдосконалили процедуру в порівнянні з 2015 роком.

Цитата

"Ми зробили багато речей набагато краще, ніж під час останнього великого переміщення біженців у 2015 році", - сказала вона і додала, що "неймовірно багато громадян" приєдналися до зусиль уряду щодо прийняття українців.

Міністерка також назвала "історичним успіхом" і великим досягненням "швидку та небюрократичну" здатність усіх європейських держав прийняти біженців з України.

Нагадаємо

Посол України у Французькій Республіці та Князівстві Монако Вадим Омельченко розповів, як французи ставляться до біженців в Україні та як у Франції себе поводять росіяни.

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