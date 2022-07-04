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Германия приняла уже более 850 тысяч украинских беженцев

Германия приняла уже более 850 тысяч украинских беженцев

Киев • УНН

 • 96412 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. На фоне упреков, что в ФРГ лучше принимают беженцев из Украины, чем из Сирии, министерша внутренних дел страны отметила, что Германия действительно усовершенствовала процедуру по сравнению с 2015 годом. В настоящее время Германия приняла уже более 850 тысяч украинских беженцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Подробности

Германия с начала войны России против Украины уже приняла более 850 тысяч украинских беженцев – преимущественно женщин и детей. Об этом сообщила министерша внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

На фоне критики, что ФРГ лучше принимает беженцев из Европы, чем тех, кто убегал от войны на Ближнем Востоке, Фезер отметила, что в стране действительно усовершенствовали процедуру по сравнению с 2015 годом.

Цитата

"Мы сделали многое гораздо лучше, чем во время последнего большого перемещения беженцев в 2015 году", - сказала она и добавила, что "невероятно много граждан" присоединились к усилиям правительства по принятию украинцев.

Министерша также назвала "историческим успехом" и большим достижением "быструю и небюрократическую" способность всех европейских государств принять беженцев из Украины.

Напомним

Посол Украины во Французской Республике и Княжестве Монако Вадим Омельченко рассказал, как французы относятся к беженцам в Украине и как во Франции себя ведут россияне.

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