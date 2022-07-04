КИЕВ. 4 июля. УНН. На фоне упреков, что в ФРГ лучше принимают беженцев из Украины, чем из Сирии, министерша внутренних дел страны отметила, что Германия действительно усовершенствовала процедуру по сравнению с 2015 годом. В настоящее время Германия приняла уже более 850 тысяч украинских беженцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.