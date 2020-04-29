Німеччина планує продовжити обмеження на поїздки за кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Німецький уряд планує ухвалити рішення про продовження обмежень на іноземні подорожі до 14 червня. Про це повідомляє УНН із посиланням на Spiegel.
Зазначається, що німецький уряд не бажає послаблення щодо подорожей на далекі відстані у час пандемії коронавірусу.
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"Суворе попередження щодо всіх туристичних поїздок за кордон має бути продовжено, щонайменше до 14 червня. Федеральне міністерство закордонних справ проголосувало за відповідне рішення незадовго до засідання кабінету міністрів, серед федеральних міністерств", - пише видання.
Додамо, згідно з даними Інституту імені Роберта Коха на ранок 29 квітня, у Німеччині кількість випадків COVID-19 досягла 157 641 (+ 1 304 за минулу добу), тоді як кількість смертей від хвороби - 6 115 (+ 202 за добу). Одужали від коронавірусної хвороби у країні уже близько 120 400 людей (+близько 3 100 за добу).
Нагадаємо, німецький уряд очікує дефіцит бюджету у понад сім відсотків ВВП на фоні ситуації з коронавірусом.