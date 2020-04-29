Германия планирует продолжить ограничения на поездки за границу
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Немецкое правительство планирует принять решение о продлении ограничений на иностранные путешествия до 14 июня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Spiegel.
Отмечается, что немецкое правительство не желает ослаблений относительно путешествий на дальние расстояния во время пандемии коронавируса.
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"Строгое предупреждение относительно всех туристических поездок за границу должно быть продлено, по меньшей мере до 14 июня. Федеральное министерство иностранных дел проголосовало за соответствующее решение незадолго до заседания кабинета министров, среди федеральных министерств", - пишет издание.
Добавим, по данным Института имени Роберта Коха на утро 29 апреля, в Германии количество случаев COVID-19 достигло 157 641 (+1304 за минувшие сутки), тогда как количество смертей от болезни - 6115 (+202 за сутки). Выздоровели от коронавирусной болезни в стране уже около 120 400 человек (+около 3100 за сутки).
Напомним, немецкое правительство ожидает дефицит бюджета более чем семь процентов ВВП на фоне ситуации с коронавирусом.