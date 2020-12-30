Німеччина передала Україні 18 апаратів ШВЛ

“Я була вражена самовідданістю та ентузіазмом медичної команди Київської лікарні № 17, і я сподіваюся, що апарат штучної вентиляції легенів допоможе багатьом пацієнтам”, — наводяться слова посолки у середу, 30 грудня, у Twitter.

Нагадаємо, в Україні протягом минулої доби підтвердили 7 986 нових випадків інфікування коронавірусом. Також впродовж минулої доби було зафіксовано 243 смерті осіб, хворих на COVID-19. Водночас 16 355 пацієнтів із цією хворобою одужали.

26 грудня головний державний санітарний лікар заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що в Україні на даний момент киснем забезпечені понад 70 відсотків від усіх ліжок, виділених під лікування хворих на COVID-19.

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