Германия передала Украине 18 аппаратов ИВЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Германия в знак солидарности в преодолении глобальной пандемии COVID-19 предоставила Украине 18 аппаратов искусственной вентиляции легких Evita V600 общей стоимостью около 525 тысяч евро. Глава дипломатического представительства Анка Фельдхузен передала аппараты больницы №17 украинской столицы, передает УНН со ссылкой на Twitter посла.
“Я была поражена самоотверженностью и энтузиазмом медицинской команды Киевской больницы № 17, и я надеюсь, что аппарат искусственной вентиляции легких поможет многим пациентам”, — приводятся слова посла.
Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 7986 новых случаев инфицирования коронавирусом. Также на протяжении минувших суток было зафиксировано 243 смерти лиц, больных COVID-19. В то же время 16 355 пациентов с этой болезнью выздоровели.
26 декабря главный государственный санитарный врач заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине на данный момент кислородом обеспечены более 70 процентов от всех кроватей, выделенных под лечения больных COVID-19.
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