Найближчими тижнями Україну може залишити значна кількість людей - посол Німеччини

Цитата

"Ми поки не налаштовані оптимістично (щодо війни в Україні, - ред.), адже не бачимо фундаментальних змін у позиції росії. путін продовжує тероризувати цивільне населення. Ми дуже стурбовані, тому що ці атаки на енергетичну інфраструктуру означають, що багато людей зіткнуться з морозною температурою та будуть змушені покинути Україну. Тому ми очікуємо нового потоку біженців найближчими тижнями", - сказав Бергер і додав, що наразі немає підстав для оптимізму щодо того, що війну можна закінчити дипломатичним шляхом.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи можливість другої хвилі міграції з України в міру погіршення умов взимку, зазначив, що Європа має готуватися до більшої кількості біженців.