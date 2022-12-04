Найближчими тижнями Україну може залишити значна кількість людей - посол Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Посол Німеччини у Великій Британії Мігель Бергер вважає, що в найближчі кілька тижнів Україну може залишити значна кількість людей. Про це він повідомив в інтерв'ю Sky News, пише УНН.
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"Ми поки не налаштовані оптимістично (щодо війни в Україні, - ред.), адже не бачимо фундаментальних змін у позиції росії. путін продовжує тероризувати цивільне населення. Ми дуже стурбовані, тому що ці атаки на енергетичну інфраструктуру означають, що багато людей зіткнуться з морозною температурою та будуть змушені покинути Україну. Тому ми очікуємо нового потоку біженців найближчими тижнями", - сказав Бергер і додав, що наразі немає підстав для оптимізму щодо того, що війну можна закінчити дипломатичним шляхом.
Нагадаємо
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи можливість другої хвилі міграції з України в міру погіршення умов взимку, зазначив, що Європа має готуватися до більшої кількості біженців.