Європа має готуватися до більшої кількості біженців - Столтенберг
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи можливість другої хвилі міграції з України в міру погіршення умов взимку, зазначив, що Європа має готуватися до більшої кількості біженців, повідомляє BBC, пише УНН.
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Останні дані показують, що з 24 лютого до 22 вересня понад 7,4 мільйона біженців втекли з України до Європи. Генеральний секретар НАТО очікує, що буде ще більше, оскільки ключова українська інфраструктура продовжує зазнавати ударів, пише видання.
«Багато хто перебрався до Румунії — це показує, наскільки своєчасно ми зустрічаємося тут», - зауважив він.
«Ми маємо бути готовими до того, що до Європи прибуде більше біженців. Це війна, жорстока війна», - додав Генсек НАТО.
Нагадаємо
В ООН назвали кількість українців, які зареєструвалися в ЄС як біженці.