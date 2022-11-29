Европа должна готовиться к большему количеству беженцев – Столтенберг

Детали

Последние данные показывают, что с 24 февраля по 22 сентября более 7,4 миллиона беженцев бежали из Украины в Европу. Генеральный секретарь НАТО ожидает, что будет еще больше, поскольку ключевая украинская инфраструктура продолжает подвергаться ударам, пишет издание.

«Многие перебрались в Румынию — это показывает, насколько вовремя мы встречаемся здесь», – заметил он.

«Мы должны быть готовы к тому, что в Европу прибудет больше беженцев. Это война, жестокая война», - добавил Генсек НАТО.

Напомним

В ООН назвали количество украинцев, зарегистрировавшихся в ЕС как беженцы.