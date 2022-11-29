Европа должна готовиться к большему количеству беженцев – Столтенберг
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя возможность второй волны миграции из Украины по мере ухудшения условий зимой, отметил, что Европа должна готовиться к большему количеству беженцев, сообщает BBC, пишет УНН.
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Последние данные показывают, что с 24 февраля по 22 сентября более 7,4 миллиона беженцев бежали из Украины в Европу. Генеральный секретарь НАТО ожидает, что будет еще больше, поскольку ключевая украинская инфраструктура продолжает подвергаться ударам, пишет издание.
«Многие перебрались в Румынию — это показывает, насколько вовремя мы встречаемся здесь», – заметил он.
«Мы должны быть готовы к тому, что в Европу прибудет больше беженцев. Это война, жестокая война», - добавил Генсек НАТО.
Напомним
В ООН назвали количество украинцев, зарегистрировавшихся в ЕС как беженцы.