Европа должна готовиться к большему количеству беженцев – Столтенберг

ukru
19:57 • 32270 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:56 • 53653 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 86514 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 129706 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 133280 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 110451 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 104406 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91027 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111082 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136352 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

14 марта, 13:08 • 48642 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

14 марта, 13:57 • 90316 просмотра
Водителя, который протащил полицейского на двери авто в Киеве, взяли под стражу на два месяца

Водителя, который протащил полицейского на двери авто в Киеве, взяли под стражу на два месяца

14 марта, 14:54 • 20613 просмотра
Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

14 марта, 15:04 • 35640 просмотра
Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

14 марта, 15:36 • 30726 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 229983 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 260460 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 198361 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 203695 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 239000 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:57 • 32270 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 95459 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117247 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 119705 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127160 просмотра
Актуальное
Европа должна готовиться к большему количеству беженцев – Столтенберг

Европа должна готовиться к большему количеству беженцев – Столтенберг

Киев • УНН

 • 1184615 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя возможность второй волны миграции из Украины по мере ухудшения условий зимой, отметил, что Европа должна готовиться к большему количеству беженцев, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Последние данные показывают, что с 24 февраля по 22 сентября более 7,4 миллиона беженцев бежали из Украины в Европу. Генеральный секретарь НАТО ожидает, что будет еще больше, поскольку ключевая украинская инфраструктура продолжает подвергаться ударам, пишет издание.

«Многие перебрались в Румынию — это показывает, насколько вовремя мы встречаемся здесь», – заметил он.

«Мы должны быть готовы к тому, что в Европу прибудет больше беженцев. Это война, жестокая война», - добавил Генсек НАТО.

Напомним

В ООН назвали количество украинцев, зарегистрировавшихся в ЕС как беженцы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойнаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы