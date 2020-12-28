Німеччина не змінить позиції щодо "Північного потоку-2" через зміну влади у США - Маас

$41.280.10
45.550.52
ukru
Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни
Ексклюзив
14:44 • 12083 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 21440 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 32072 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 55582 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 102672 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 187780 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 210652 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 182530 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 172833 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115977 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
77%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 12062 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 28846 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 57151 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 34743 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 22387 перегляди
Публікації

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 23271 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 215302 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 245369 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 332871 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 493858 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 2872 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 4230 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 10575 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 12076 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 57743 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Німеччина не змінить позиції щодо "Північного потоку-2" через зміну влади у США - Маас

Київ • УНН

 • 16904 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Берлін не збирається змінювати свою позицію з питання про добудову трубопроводу "Північний потік - 2" на тлі підготовлюваного приходу до влади нової адміністрації в США. Про це заявив у новому інтерв'ю міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, якого цитує DW, передає УНН.

Німеччина не змінить позиції щодо "Північного потоку-2" через зміну влади у США - Маас

"Про європейський суверенітет не доведеться говорити, якщо під цим буде розумітися, що ми надалі будемо робити все тільки так, як цього хоче Вашингтон", - підкреслив він в інтерв'ю агентству dpa, яке приводить його слова в понеділок, 28 грудня.

"Федеральний уряд не змінить свого ставлення до "Північного потоку - 2", - вказав німецький міністр.

Як уточнює агентство dpa, обраний президент США Джозеф Байден, як і чинний очільник Білого дому Дональд Трамп, виступає проти будівництва газопроводу. Офіційно демократ поки ніяк не коментував це питання, хоча низка західних експертів і відзначала, що тема продовжить залишатися "болючою" і після зміни американської адміністрації. У Кремлі, своєю чергою, висловлювали надію, що нове керівництво Сполучених Штатів поставиться до своїх партнерів "з повагою".

За словами Мааса, проблеми, в оцінках яких Вашингтон і Берлін будуть розходитися, залишаться і надалі. "Важливо, що ми з центральних стратегічних і геополітичних питань дотримуємося єдиної лінії, перебуваємо по одну сторону", - резюмував він.

Компанія Nord Stream 2 в грудні відновила укладання труб в німецькій частині Балтійського моря, а з 15 січня планує приступити до робіт у водах Данії. Газопровід "Північний потік - 2" побудований уже більш ніж на 90 відсотків, залишилося прокласти лише ділянку довжиною близько 160 кілометрів.

При цьому президент США Дональд Трамп 23 грудня наклав вето на проект оборонного бюджету на 2021 фінансовий рік (почався в Сполучених Штатах 1 жовтня 2020 року). Законопроект, серед іншого, передбачає розширення санкцій, спрямованих проти будівництва російського газопроводу "Північний потік - 2". Документ раніше схвалив Конгрес США.

Російський газопровід "Північний потік - 2" будується для поставок газу до Німеччини в обхід України. В Україні вказують на політичність цього проекту і на те, що якщо "Північний потік - 2" буде побудований, Росія організує серію провокацій, щоб остаточно припинити транзит через Україну. Німеччина заявляє, що не вважає цей проект політичним, і зробила кроки, спрямовані на збереження транзиту газу через Україну.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$62.44
Bitcoin
$81,236.90
S&P 500
$5,281.22
Tesla
$252.18
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,172.90
Ethereum
$1,564.99