Німеччина не змінить позиції щодо "Північного потоку-2" через зміну влади у США - Маас

"Про європейський суверенітет не доведеться говорити, якщо під цим буде розумітися, що ми надалі будемо робити все тільки так, як цього хоче Вашингтон", - підкреслив він в інтерв'ю агентству dpa, яке приводить його слова в понеділок, 28 грудня.

"Федеральний уряд не змінить свого ставлення до "Північного потоку - 2", - вказав німецький міністр.

Як уточнює агентство dpa, обраний президент США Джозеф Байден, як і чинний очільник Білого дому Дональд Трамп, виступає проти будівництва газопроводу. Офіційно демократ поки ніяк не коментував це питання, хоча низка західних експертів і відзначала, що тема продовжить залишатися "болючою" і після зміни американської адміністрації. У Кремлі, своєю чергою, висловлювали надію, що нове керівництво Сполучених Штатів поставиться до своїх партнерів "з повагою".

За словами Мааса, проблеми, в оцінках яких Вашингтон і Берлін будуть розходитися, залишаться і надалі. "Важливо, що ми з центральних стратегічних і геополітичних питань дотримуємося єдиної лінії, перебуваємо по одну сторону", - резюмував він.

Компанія Nord Stream 2 в грудні відновила укладання труб в німецькій частині Балтійського моря, а з 15 січня планує приступити до робіт у водах Данії. Газопровід "Північний потік - 2" побудований уже більш ніж на 90 відсотків, залишилося прокласти лише ділянку довжиною близько 160 кілометрів.

При цьому президент США Дональд Трамп 23 грудня наклав вето на проект оборонного бюджету на 2021 фінансовий рік (почався в Сполучених Штатах 1 жовтня 2020 року). Законопроект, серед іншого, передбачає розширення санкцій, спрямованих проти будівництва російського газопроводу "Північний потік - 2". Документ раніше схвалив Конгрес США.

Російський газопровід "Північний потік - 2" будується для поставок газу до Німеччини в обхід України. В Україні вказують на політичність цього проекту і на те, що якщо "Північний потік - 2" буде побудований, Росія організує серію провокацій, щоб остаточно припинити транзит через Україну. Німеччина заявляє, що не вважає цей проект політичним, і зробила кроки, спрямовані на збереження транзиту газу через Україну.