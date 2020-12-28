Германия не изменит позиции по "Северному потоку-2" из-за смены власти в США - Маас
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Берлин не собирается менять свою позицию по вопросу о достройке трубопровода "Северный поток - 2" на фоне готовящегося прихода к власти новой администрации в США. Об этом заявил в новом интервью министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, которого цитирует DW, передает УНН.
"О европейском суверенитете не придется говорить, если под этим будет пониматься, что мы в дальнейшем будем делать все только так, как этого хочет Вашингтон", - подчеркнул он в интервью агентству dpa, которое приводит его слова в понедельник, 28 декабря.
"Федеральное правительство не изменит своего отношения к "Северному потоку - 2", - указал немецкий министр.
Как уточняет агентство dpa, избранный президент США Джозеф Байден, как и действующий глава Белого дома Дональд Трамп, выступает против строительства газопровода. Официально демократ пока никак не комментировал этот вопрос, хотя ряд западных экспертов и отмечал, что тема продолжит оставаться "болезненной" и после смены американской администрации. В Кремле, в свою очередь, выражали надежду, что новое руководство Соединенных Штатов отнесется к своим партнерам "с уважением".
По словам Мааса, проблемы, в оценках которых Вашингтон и Берлин будут расходиться, останутся и в дальнейшем. "Важно, что мы по центральным стратегическим и геополитическим вопросам придерживаемся единой линии, находимся по одну сторону", - резюмировал он.
Компания Nord Stream 2 в декабре возобновила укладку труб в немецкой части Балтийского моря, а с 15 января планирует приступить к работам в водах Дании. Газопровод "Северный поток - 2" построен уже более чем на 90 процентов, осталось проложить только участок длиной около 160 километров.
При этом президент США Дональд Трамп 23 декабря наложил вето на проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год (начался в Соединенных Штатах 1 октября 2020 года). Законопроект, среди прочего, предполагает расширение санкций, направленных против строительства российского газопровода "Северный поток - 2". Документ ранее одобрил Конгресс США.
Российский газопровод "Северный поток - 2" строится для поставок газа в Германию в обход Украины. В Украине указывают на политичность этого проекта и на то, что если "Северный поток - 2" будет построен, Россия организует серию провокаций, чтобы окончательно прекратить транзит через Украину. Германия заявляет, что не считает этот проект политическим, и предприняла шаги, направленные на сохранение транзита газа через Украину.