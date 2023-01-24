Німеччина може дати дозвіл Польщі на реекспорт танків Leopard цього тижня – Bloomberg

КИЇВ. 24 січня. УНН. Очікується, що Німеччина надасть Польщі дозвіл на реекспорт німецьких танків Leopard в Україну вже в середу. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімне джерело, знайоме з цим питанням, передає УНН.