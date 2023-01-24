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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Німеччина може дати дозвіл Польщі на реекспорт танків Leopard цього тижня – Bloomberg

Київ • УНН

 • 905484 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Очікується, що Німеччина надасть Польщі дозвіл на реекспорт німецьких танків Leopard в Україну вже в середу. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімне джерело, знайоме з цим питанням, передає УНН.

Німеччина може дати дозвіл Польщі на реекспорт танків Leopard цього тижня – Bloomberg

Деталі

За словами джерела Bloomberg, такі заяви будуть "розглядатися у терміновому порядку відповідно до встановлених процедур і правил експорту зброї". Адже Німеччина володіє експортною ліцензією на Leopard 2, тому передача Україні танків іншими країнами ЄС без згоди Берліна неможлива.

Нагадаємо

Речник уряду ФРН заявив, що Німеччина отримала прохання Польщі щодо експорту німецьких бойових танків Leopard 2 в Україну. 

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