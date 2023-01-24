Німеччина може дати дозвіл Польщі на реекспорт танків Leopard цього тижня – Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Очікується, що Німеччина надасть Польщі дозвіл на реекспорт німецьких танків Leopard в Україну вже в середу. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімне джерело, знайоме з цим питанням, передає УНН.
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За словами джерела Bloomberg, такі заяви будуть "розглядатися у терміновому порядку відповідно до встановлених процедур і правил експорту зброї". Адже Німеччина володіє експортною ліцензією на Leopard 2, тому передача Україні танків іншими країнами ЄС без згоди Берліна неможлива.
Нагадаємо
Речник уряду ФРН заявив, що Німеччина отримала прохання Польщі щодо експорту німецьких бойових танків Leopard 2 в Україну.