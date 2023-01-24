Германия может дать разрешение Польше на реэкспорт танков Leopard на этой неделе - Bloomberg
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Ожидается, что Германия предоставит Польше разрешение на реэкспорт немецких танков Leopard в Украину уже в среду. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимный источник, знакомый с этим вопросом, передает УНН.
Детали
По словам источника Bloomberg, такие заявления будут "рассматриваться в срочном порядке в соответствии с установленными процедурами и правилами экспорта оружия". Ведь Германия владеет экспортной лицензией на Leopard 2, поэтому передача Украине танков другими странами ЕС без согласия Берлина невозможна.
Напомним
Представитель правительства ФРГ заявил, что Германия получила просьбу Польши относительно экспорта немецких боевых танков Leopard 2 в Украину.