Нікопольський район зазнав обстрілу із РСЗВ - 20 прильотів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Нікопольський район знову під обстрілами. Рашисти випустили 20 ракетних снарядів з РСЗВ. Про це йдеться в повідомленні голови ДОР Миколи Лукашука, передає УНН.
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"Надвечір російські окупанти вдарили між населеними пунктами Червоногригорівської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено мережу водопостачання: 2200 абонентів залишилися без води. Це 6,5 тисяч людей. Також пошкоджено два дачні будинки і лінії електропередач, наразі триває робота з відновлення електропостачання. Окрім цього, зайнялася суха трава. Площа пожежі, яка вже ліквідована, – близько 3 га", - зазначив чиновник.
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Минулося без постраждалих.
В інших районах Дніпропетровщини все спокійно. Протягом дня ворожих обстрілів не зафіксовано, окупантів в області немає, повідомив Лукашук.
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