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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 63466 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 09:22 • 123769 перегляди

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Нікопольський район зазнав обстрілу із РСЗВ - 20 прильотів

Нікопольський район зазнав обстрілу із РСЗВ - 20 прильотів

Київ • УНН

 • 103554 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Нікопольський район знову під обстрілами. Рашисти випустили 20 ракетних снарядів з РСЗВ. Про це йдеться в повідомленні голови ДОР Миколи Лукашука, передає УНН.

Цитата

"Надвечір російські окупанти вдарили між населеними пунктами Червоногригорівської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено мережу водопостачання: 2200 абонентів залишилися без води. Це 6,5 тисяч людей. Також пошкоджено два дачні будинки і лінії електропередач, наразі триває робота з відновлення електропостачання. Окрім цього, зайнялася суха трава. Площа пожежі, яка вже ліквідована, – близько 3 га", - зазначив чиновник.

Деталі

Минулося без постраждалих.

В інших районах Дніпропетровщини все спокійно. Протягом дня ворожих обстрілів не зафіксовано, окупантів в області немає, повідомив Лукашук.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Проти реактивної артилерії ППО безсила: речник Повітряних сил про обстріли прифронтових міст

Українські Національні Новини

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