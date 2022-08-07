Нікопольський район зазнав обстрілу із РСЗВ - 20 прильотів

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"Надвечір російські окупанти вдарили між населеними пунктами Червоногригорівської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено мережу водопостачання: 2200 абонентів залишилися без води. Це 6,5 тисяч людей. Також пошкоджено два дачні будинки і лінії електропередач, наразі триває робота з відновлення електропостачання. Окрім цього, зайнялася суха трава. Площа пожежі, яка вже ліквідована, – близько 3 га", - зазначив чиновник.

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Минулося без постраждалих.

В інших районах Дніпропетровщини все спокійно. Протягом дня ворожих обстрілів не зафіксовано, окупантів в області немає, повідомив Лукашук.

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