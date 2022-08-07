Никопольский район подвергся обстрелу из РСЗО - 20 прилетов

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КИЕВ. 7 августа. УНН. Никопольский район снова под обстрелами. Рашисты выпустили 20 ракетных снарядов из РСЗО. Об этом говорится в сообщении главы ДОР Николая Лукашука, передает УНН.

Цитата

"К вечеру российские оккупанты ударили между населенными пунктами Красногригорьевской общины. В результате обстрела повреждена сеть водоснабжения: 2200 абонентов остались без воды. Это 6,5 тысяч человек. Также повреждены два дачных дома и линии электропередач, в настоящее время продолжается работа по восстановлению электроснабжения. Помимо этого, занялась сухая трава. Площадь пожара, который уже ликвидирован, – около 3 га", - отметил чиновник.

Детали

Обошлось без пострадавших.

В других районах Днепропетровской области все спокойно. В течение дня вражеские обстрелы не зафиксированы, оккупантов в области нет, сообщил Лукашук.

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