Никопольский район подвергся обстрелу из РСЗО - 20 прилетов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Никопольский район снова под обстрелами. Рашисты выпустили 20 ракетных снарядов из РСЗО. Об этом говорится в сообщении главы ДОР Николая Лукашука, передает УНН.
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"К вечеру российские оккупанты ударили между населенными пунктами Красногригорьевской общины. В результате обстрела повреждена сеть водоснабжения: 2200 абонентов остались без воды. Это 6,5 тысяч человек. Также повреждены два дачных дома и линии электропередач, в настоящее время продолжается работа по восстановлению электроснабжения. Помимо этого, занялась сухая трава. Площадь пожара, который уже ликвидирован, – около 3 га", - отметил чиновник.
Детали
Обошлось без пострадавших.
В других районах Днепропетровской области все спокойно. В течение дня вражеские обстрелы не зафиксированы, оккупантов в области нет, сообщил Лукашук.
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