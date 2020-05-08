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Ніколи знову: Зеленський звернувся до українців у День пам'яті та примирення

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Ніхто не має права забути, яку ціну заплатили предки, щоб українці мали можливість жити в такому світі. Про це Президент України Володимир Зеленський сказав у відеозверненні, записаному неподалік села Півнівка на Луганщині, яке було першим населеним пунктом, де в грудні 1942 року почалося вигнання нацистських окупантів з української землі, передає кореспондент УНН.

Ніколи знову: Зеленський звернувся до українців у День пам'яті та примирення

"Сьогодні, у День пам’яті та примирення, ми вклоняємось перед усіма, хто захищав світ від нацизму, захищав рідну українську землю та загинув у року друго світової війни. Ми відзначаємо подвиг українського народу та його внесок у перемогу антигітлерівської коаліції. В ніч з 8 на 9 травня ми зустрінемо першу хвилину миру, мить падіння та капітуляції нацистського режиму", - сказав Президент.

Зеленський підкреслив, що ці події ніколи не мають повторитися знову.

"Україна разом з усім цивілізованим світом промовляє: Never again. Ніколи знову. Сьогодні це два найважливіших слова для історії людства та його майбутнього, і вони не можуть стати просто формальністю. Ми всі, а особливо молоде покоління, раді жити у світі, де панує повага та рівність, де немає місця ксенофобії та расизму. І ми не маємо права забути, яку ціну заплатили наші предки, щоб українці мали можливість жити в такому світі", – звернувся Зеленський до українців.

Раніше УНН писав, що Зеленський ушанував пам’ять загиблих у Другій світовій війні у селищі Мілове на Луганщині, яке розділене кордоном між Україною та Росією.

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