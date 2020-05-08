Никогда снова: Зеленский обратился к украинцам в День памяти и примирения

"Сегодня, в День памяти и примирения, мы скланяемся перед всеми, кто защищал мир от нацизма, защищал родную украинскую землю и погиб в годы Второй мировой войны. Мы отмечаем подвиг украинского народа и его вклад в победу антигитлеровской коалиции. В ночь с 8 на 9 мая мы встретим первую минуту мира, момент падения и капитуляции нацистского режима", - сказал Президент.

Зеленский подчеркнул, что эти события никогда не должны повториться снова.

"Украина вместе со всем миром говорит: Never again. Никогда снова. Сегодня это два самых важных слова для истории человечества и его будущего, и они не могут стать просто формальностью. Мы все, особенно молодое поколение, рады жить в мире, где царит уважение и равенство, где нет места ксенофобии и расизму. И мы не имеем права забыть, какую цену заплатили наши предки, чтобы украинцы имели возможность жить в таком мире", - обратился Зеленский к украинцам.

Ранее УНН писал, что Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне в поселке Меловое Луганской области, которое разделено границей между Украиной и Россией.