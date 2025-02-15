"Ніхто не буде виключений": Келлог про підхід до переговорів щодо України

Спеціальний представник президента США з питань рф та України Кіт Келлог заявив, що під час майбутніх переговорів про завершення війни ніхто не буде виключений - ні Україна, ні Європа. США буде слухати думку кожного. Про це Келлог сказав під час виступу на Українському ланчі з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки, передає УНН.

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"Одна з причин, чому я тут - це спілкування з союзниками, ми їх питаємо: "що ви думаєте?". Тому що дуже часто у американців часто проблеми, бо ми дивимося через свої очі. Ми намагаємося подивитися через очі інших. Що ви думаєте? Яке ваше визначення? А потім це все треба об’єднати, сказати. Це колективне бачення. Потім я це привезу це людині, яка приймає рішення - це президент США. Я ніколи не буду ступати на його територію прийняття рішення. Ми йому радимо, він приймає рішення, але ми повинні дати йому варіанти. Всі варіанти поки що розглядаються і важливо, щоб президент потім на основі цього приймав рішення", - сказав Келлог.

Він зазначив, що США буде слухати всі сторони, всі думки.

Ніхто не буде виключений. Ймовірність того, що росіяни скажуть давайте нам назад Аляску, то скоріш за все, цього не буде. Є певні речі, які ясно, що вони ніяк не зможуть відбутися. Звичайно треба дати нам трошки простору, але я не кажу 6 місяців, ми кажемо дні та тижні - додав Келлог.

Нагадаємо

Спеціальний представник президента США з питань рф та України Кіт Келлог заявив, що війну в Україні необхідно зупинити якомога швидше, тому він наголосив, що бере 180 днів, аби зробити так, щоб усі сторони були задіяні в переговорах.