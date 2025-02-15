"Никто не будет исключен": Келлог о подходе к переговорам по Украине

Специальный представитель президента США по вопросам рф и Украины Кит Келлог заявил, что во время будущих переговоров о завершении войны никто не будет исключен - ни Украина, ни Европа. США будет слушать мнение каждого. Об этом Келлог сказал во время выступления на Украинском ланче по случаю Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Детали

"Одна из причин, почему я здесь - это общение с союзниками, мы их спрашиваем: "что вы думаете?". Потому что очень часто у американцев часто проблемы, потому что мы смотрим через свои глаза. Мы пытаемся посмотреть через глаза других. Что вы думаете? Каково ваше определение? А потом это все надо объединить, сказать. Это коллективное видение. Потом я это привезу это человеку, который принимает решения - это президент США. Я никогда не буду ступать на его территорию принятия решения. Мы ему советуем, он принимает решение, но мы должны дать ему варианты. Все варианты пока рассматриваются и важно, чтобы президент потом на основе этого принимал решение", - сказал Келлог.

Он отметил, что США будет слушать все стороны, все мнения.

Никто не будет исключен. Вероятность того, что россияне скажут давайте нам обратно Аляску, то скорее всего, этого не будет. Есть определенные вещи, которые ясно, что они никак не смогут состояться. Конечно надо дать нам немножко пространства, но я не говорю 6 месяцев, мы говорим дни и недели - добавил Кэллоуг.

Напомним

Специальный представитель президента США по вопросам рф и Украины Кит Келлог заявил, что войну в Украине необходимо остановить как можно скорее, поэтому он отметил, что берет 180 дней, чтобы сделать так, чтобы все стороны были задействованы в переговорах.