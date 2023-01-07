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"Ніхто більше не буде робити українське чужим": Зеленський про службу у Лаврі

Київ • УНН

 • 550298 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні ще раз привітав українців з Різдвом. Він зазначив, що дуже важливо, що у Лаврі сьогодні прозвучала і ще звучатиме щира молитва за Україну. І що ніхто більше не буде робити українське чужим у Лаврі, передає УНН.

"Ніхто більше не буде робити українське чужим": Зеленський про службу у Лаврі

Цитата

"Бажаю здоровʼя, шановні українці! Ще раз вітаю з Різдвом Христовим усіх, хто святкує сьогодні, у цей день, який уже став історичним для України, для духовної незалежності нашого народу. Я був радий сьогодні бачити, скільки людей, скільки наших воїнів прийшли на службу Божу у храм Києво-Печерської лаври – у те святе місце, яке є одним із витоків української культурної традиції", - сказав він.

Зеленський додав: дуже важливо, що у Лаврі сьогодні прозвучала і ще звучатиме щира молитва за Україну. І що ніхто більше не буде робити українське чужим у Лаврі.

Президент зазначив, що українська незалежність має бути міцною в усіх її елементах.

"І буде такою. Назавжди. Ми з вами це забезпечуємо. І дуже важливо берегти й надалі такий настрій, який відчувався сьогодні. Настрій радості від посилення України й від здобуття історичної справедливості. Я бажаю всім українцям і українкам, щоб саме такий настрій був у нас із вами частіше", - наголосив він.

Нагадаємо 

На баланс держави з користування УПЦ (МП) повернули Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври.

У Києво-Печерській Лаврі сьогодні провели богослужіння під проводом митрополита Епіфанія. Це перша різдвяна служба Православної церкви України в Успенському соборі на території Лаври.

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