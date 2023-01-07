"Ніхто більше не буде робити українське чужим": Зеленський про службу у Лаврі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні ще раз привітав українців з Різдвом. Він зазначив, що дуже важливо, що у Лаврі сьогодні прозвучала і ще звучатиме щира молитва за Україну. І що ніхто більше не буде робити українське чужим у Лаврі, передає УНН.
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"Бажаю здоровʼя, шановні українці! Ще раз вітаю з Різдвом Христовим усіх, хто святкує сьогодні, у цей день, який уже став історичним для України, для духовної незалежності нашого народу. Я був радий сьогодні бачити, скільки людей, скільки наших воїнів прийшли на службу Божу у храм Києво-Печерської лаври – у те святе місце, яке є одним із витоків української культурної традиції", - сказав він.
Зеленський додав: дуже важливо, що у Лаврі сьогодні прозвучала і ще звучатиме щира молитва за Україну. І що ніхто більше не буде робити українське чужим у Лаврі.
Президент зазначив, що українська незалежність має бути міцною в усіх її елементах.
"І буде такою. Назавжди. Ми з вами це забезпечуємо. І дуже важливо берегти й надалі такий настрій, який відчувався сьогодні. Настрій радості від посилення України й від здобуття історичної справедливості. Я бажаю всім українцям і українкам, щоб саме такий настрій був у нас із вами частіше", - наголосив він.
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